Il Corriere della Sera: “Italia senza guida”

Dentro la città del calcio, dove regnano Guardiola e Mourinho, c’è una squadra a pezzi e con il morale sottoterra. “Da certe situazioni ci sono passato, credo che giocare un primo tempo diverso fosse impossibile”, racconta il sub commissario Alessandro Costacurta provando a analizzare la sconfitta con l’Argentina, la ripartenza sbagliata dopo il Mondiale fallito. L’Italia è sgonfia. Manca il gioco, soprattutto la personalità. Il migliore, Buffon, ha 40 anni, sta in porta e a fine stagione, se la Juventus non porterà a casa la Champions, dovrebbe passare la mano, racconta il Corriere della Sera. Il day-after è cupo come il cielo sopra Manchester, dove la primavera ancora non si vede. Piove e tira un vento gelido, che perfettamente si sposa con il clima all’interno della squadra azzurra.