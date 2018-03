Il Corriere della Sera: “L’ombra degli ultrà sul Mondiale”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo il Corriere della Sera in vista del prossimo Mondiale in Russia potrebbero esserci dei forti scontri tra tifoserie. Nello specifico si stanno creando alleanze internazionali tra russi e argentini per contrastare il tifo inglese, con metodi quasi para-militari. Si prevedono duri scontri. Putin ostenta sicurezza ma l’aria che tira è pessima. Soprattutto se si amplia lo sguardo a ciò che sta avvenendo in giro per l’Europa dove la violenza ultrà, un po’ ovunque, sta tornando protagonista.