Il Corriere della Sera: “Lazio e Inter senza appello”

È una finale senza supplementari: chi perde è perduto. Non ha appelli lo spareggio Champions tra Lazio e Inter che mette sul piatto 35 milioni e un futuro splendido o ombroso, a seconda del risultato dell’Olimpico. I nerazzurri possono solo vincere, alla squadra di Inzaghi basta non perdere, però il tecnico biancoceleste non sta per nulla tranquillo. Il rammarico è per il pari di domenica scorsa a Crotone, punto di rinascita per l’Inter e supplemento di passione per i biancocelesti, spiega il Corriere della Sera.