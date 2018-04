Il Corriere della Sera: “Partita doppia del Napoli, a Firenze dopo l’altalena”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La partita è doppia, inutile insistere che “no, non guardo la Juve in tv”. Maurizio Sarri ha visto ieri sera la sfida con l’Inter, così come la sua squadra nel ritiro di Firenze. Il duello a distanza è iniziato subito dopo cena e il risultato di San Siro, a prova di coronarie, ha portato il Napoli ancora in altalena, spiega il Corriere della Sera. La capolista resta tale, ma a quattro punti. E adesso in casa degli azzurri vanno tenute sotto controllo la pressione e la depressione. Tocca rispondere, contro la Fiorentina. La vittoria è l’unico risultato possibile per continuare a credere nel sogno lungo una stagione.