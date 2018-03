Il Corriere della Sera: “Un’Inter da grandi”

Forte con i forti. L’Inter delle contraddizioni vive di una certezza: è l’unica delle prime sette in classifica a non aver mai perso uno scontro diretto, spiega il Corriere della Sera. È un’Inter da grandi, i nerazzurri non si piegano nei big match, sanno anzi interpretare le sfide importanti e quella di stasera con il Napoli, davanti ai 60 mila di San Siro, è una partita che può segnare la stagione di entrambe.