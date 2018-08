Il Corriere della Sera apre: "CR7 parte in discesa. Inter e Napoli no"

© foto di Bonan

"CR7 parte in discesa. Inter e Napoli no". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che all'interno delle pagine sportive analizza l'esito del sorteggio di Champions League. Per la Roma c'è il Real Madrid, Mourinho per la Juventus ma i gironi complicati toccani agli azzurri e nerazzurri. Spalletti dovrà vedersela con Barcellona, Tottenham e PSV.