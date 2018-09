Il Corriere della Sera apre: "Juve già padrona, campionato segnato?"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Juventus già padrona, campionato segnato?". Anche senza i gol di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono già in fuga dopo solo tre giornate dall'inizio del torneo. La sensazione è che il controllo sia saldamente in mano della Vecchia Signora, anche se più avanti potrebbe concentrarsi maggiormente sulla Champions League.