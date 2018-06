Il Corriere della Sera: "Argentina, salta l'amichevole con Israele"

© foto di Bonan

"Salta l'amichevole con Israele. Messi & c: no a Gerusalemme". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che in in prima pagina dedica spazio alle polemiche scaturite in seguito al rifiuto dell'Argentina di scendere in campo. I campioni della nazionale argentina hanno deciso di annullare la partita amichevole contro gli israeliani prevista per sabato sera. L’incontro, fissato a Haifa e poi spostato a Gerusalemme, aveva scatenato le proteste palestinesi. Inutile la telefonata di Netanyahu al presidente argentino Macri.