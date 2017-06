© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera di questa mattina dedica ampio spazio all'Europeo U21 in Polonia titolando: "Asensio-Bernardeschi: il duello che segnerà un'epoca". Domani i due si giocheranno la finale del campionato europeo, a settembre si affronteranno con la Nazionale maggiore per accedere direttamente al prossimo Mondiale. Due talenti cristallini che rappresentano in pieno la forza delle due squadre.