Il Corriere della Sera: "Conte ko saluta la Champions e il Chelsea"

Turbo Felipe Anderson, gioia laziale e imprendibile per la Dinamo

Una prestazione di grande personalità. Felipe Anderson ha mostrato ancora una volta di poter risultare determinante, per la gioia della Lazio che questa sera si gode la vittoria per 2-0 in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Il brasiliano è stato bravo a riprendersi i biancocelesti, dopo...