Il Corriere della Sera: "Diritti tv, Infront incontra i broadcaster"

© foto di Federico De Luca

"Diritti tv, Infront incontra i broadcaster". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. La speranza è che mercoledì prossimo, giorno designato per l’apertura delle buste, arrivi la tanto attesa schiarita sulla querelle dei diritti tv. Mentre da un lato Infront ha iniziato ieri i colloqui con i broadcaster interessati, Mediapro non ha alcuna intenzione di gettare la spugna, pronto a inviare nelle prossime ore un dossier al nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, per illustrare al governo tutti gli ostacoli incontrati in questi mesi e denunciare l’ostracismo subito. Oggi si terrà l’udienza relativa al ricorso alla decisione del Tribunale di Milano che ha annullato il bando.