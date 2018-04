Il Corriere della Sera e i piani di Di Francesco: "Turnover Genoa"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina titolando: "Turnover Genoa". Il tecnico Di Francesco ha deciso di cambiare molto rispetto alla squadra che ha affrontato Barcellona e Lazio, saranno almeno 5-6 le novità. Intanto aumentano le code per l'acquisto del tagliando valido per la semifinale di Champions contro il Liverpool.