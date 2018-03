Il Corriere della Sera e il pari della Lazio: "Var, nuovo scandalo"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con il pareggio della Lazio a Cagliari titolando: "Var, nuovo scandalo". Immobile segna di tacco al 95' per il pari in terra sarda, ma i biancocelesti sono furiosi per un penalty non concesso dall'arbitro Guida e dagli assistenti al Var.