Il Corriere della Sera e il piano del Milan: "L'asso per convincere l'UEFA"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere della Sera di questa mattina dedica ampio spazio al Milan e al mese decisivo per accedere alla prossima Europa League superando le sanzioni della Federazione: "L'asso per convincere l'UEFA". Fideiussioni bancarie o un nuovo socio di minoranza per mister Li. Il club vuole presentare garanzie per 100 milioni di euro. Il presidente rossonero è stato a Milano in segreto: colloqui per un ingresso nella holding.