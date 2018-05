Il Corriere della Sera e il settebello Juve: "Lo scudetto che fa storia"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera apre con la vittoria del titolo da parte dei bianconeri di Allegri titolando: "Settebello Juventus. Lo scudetto che fa storia". In Italia mai nessuno aveva vinto tanti campionati di fila: è bastato il pareggio a reti bianche dell'Olimpico per dare il via ai festeggiamenti.