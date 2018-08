Il Corriere della Sera e la cessione di Strootman: "Tifosi inferociti"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera dedica ampio spazio al mercato in uscita della Roma: "Strootman saluta e va al Marsiglia. I tifosi inferociti". 25 milioni di euro più 3 di bonus per l'addio dell'olandese: i tifosi romanisti sono arrabbiatissimi anche perché il centrocampista non potrà essere sostituito fino al mercato di gennaio.