Il Corriere della Sera e la corsa al titolo: "L'anti Juve non si vede"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina, apre le proprie pagine sportive titolando: "L'anti Juve non si vede". Napoli travolto dalla Sampdoria a Marassi, con il primo posto solitario che è già in mano alla Juventus. Il Sassuolo vince contro il Genoa e adesso è secondo. La Fiorentina vola a punteggio pieno battendo l'Udinese per 1-0.