Il Corriere della Sera e la decisione di Zizou: "Lascio al massimo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive con la decisione presa da Zinedine Zidane dopo soli 5 giorni dalla vittoria della sua terza Champions: "Lascio al massimo". Il suo addio apre la caccia alla successione con Pochettino in pole. Il tecnico ha dichiarato: "E' la scelta giusta per me e per il club. Dopo tre anni è meglio cambiare".