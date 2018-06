Il Corriere della Sera e le parole di Alisson: "Roma, potrei andare via"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera in edicola questa mattina apre in prima pagina con le parole di Alisson rilasciate nella giornata di ieri: "Roma, potrei andare via". Il numero uno della Nazionale brasiliana ha dichiarato: "Ci sono richieste e stiamo trattando, settimana decisiva". Il portiere, valutato da Monchi 100 milioni di euro, viene seguito con attenzione da Chelsea, Manchester United, Liverpool e Real Madrid.