Il Corriere della Sera e le sfide tra bomber: "Duelli nel segno del gol"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con le varie sfide tra i vecchi e nuovi bomber della Serie A: "Duelli nel segno del gol". Da Juventus-Lazio, dove si sfideranno Cristiano Ronaldo e Immobile; passando per Napoli-Milan con Milik contro l'ex Higuain; fino a Inter-Torino, con Icardi che sfiderà Belotti. In tutto si sfidano circa 400 milioni di euro in un solo turno.