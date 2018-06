Il Corriere della Sera: "Fischio finale sui diritti tv"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Fischio finale sui diritti tv". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Sky e Perform si prendono la Serie A per 973 milioni. A poco più di due mesi dall’inizio del campionato la partita dei diritti tv arriva al fischio finale. Senza raggiungere come basse fissa la soglia dell’obiettivo minimo di 1,1 miliardi ma registrando un aumento significativo rispetto al bando del triennio precedente (quando i club incassarono 945 milioni a stagione), i presidenti di A assegnano i diritti del campionato 2018-2021. Si conferma Sky, si affaccia la britannica Perform, scompare Mediaset Premium. La parte del leone la fa l’emittente di Murdoch che mettendo sul piatto 780 milioni si accaparra i primi due pacchetti, mentre irrompe sul mercato italiano la sport media company Perform, che con 193,3 milioni si aggiudica il terzo restante. In totale la Lega incassa 973,3 milioni annui, a cui va ad aggiungersi una quota variabile di 150 (100 dalla tv satellitare, 50 da Perform) legata ai ricavi e alla crescita del numero degli abbonati dei licenziatari dei pacchetti.