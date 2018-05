Il Corriere della Sera: "Griezmann incontenibile, coppa all'Atletico"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Griezmann incontenibile Europa League all'Atletico". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla conquista della Coppa da parte dell'Atletico Madrid di Simeone. L’eroe colchonero, atteso e puntuale, è Antoine Griezmann. Francese di Macon, 60 chilometri dallo stadio di Lione teatro della finale, è lui a stendere con una doppietta e una partita monstre i francesi del Marsiglia (il 3-0 conclusivo lo firmerà Gabi in chiusura) e a consegnare ai Colchoneros la terza Europa League in 8 anni, un tris che eguaglia il record del Siviglia.