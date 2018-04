Il Corriere della Sera: "I biglietti della Roma come assegni circolari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina denuncia in prima pagina: "I biglietti della Roma come assegni circolari". Il secondary ticketing è legale anche in Italia, così i biglietti per la sfida tra Roma e Liverpool sono finiti in poco più di tre ore, ma sono ricomparsi poi successivamente su siti specializzati e a prezzi decisamente maggiorati, fino a tremila euro. In Italia come all'estero è una pratica che si può fare, un bagarinaggio legalizzato. Anche se nominativo, basta cambiare la titolarità del tagliando per poter entrare e dunque per rivendere lo stesso ingresso a un prezzo molto più alto di quello originario.