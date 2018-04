Il Corriere della Sera: "Il Milan scappa, il Toro lo riprende"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan scappa, il Toro lo riprende". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. A Torino Belotti fallisce un rigore, Bonaventura va in gol, De Silvestri firma la rimonta. Alla fine è un pari amaro. Per il Milan, troppo lontano dalla Champions, ma anche per il Toro, che ha la forza e l’anima per riacciuffare la partita e centrare il quinto risultato utile di fila ma resta a cinque punti dal settimo posto, l’ultimo per arrivare in Europa League.