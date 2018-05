Il Corriere della Sera: "Il Milan va in cerca di leader"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Milan va in cerca di leader". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al futuro del club rossonero. Rifinanziamento tra 30-40 giorni: assist di Elliott al club che fa slittare la scadenza di 15 milioni di una tranche del bond. Per prime le sanzioni Uefa, in arrivo a fine mese, che chiariranno quale sarà la multa da fronteggiare e quali le restrizioni per i giocatori schierabili in Coppa. Poi saranno più chiari i passi per delineare il Milan che verrà, perché il mercato, con il ds Mirabelli, va orientato subito e non c’è tempo da perdere.