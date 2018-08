Il Corriere della Sera: "Il sogno dell'Atalanta finisce ai rigori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il sogno dell'Atalanta finisce ai rigori". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'eliminazione della squadra di Gasperini dal'Europa League. La qualificazione ai gruppi di Europa League, per l’Atalanta, si ferma sul penalty di Cornelius respinto dalla manona di Joronen, sul palo che ha ribattuto la punizione di Gomez nel secondo tempo, sulle tre occasioni buttate al vento da Pasalic nel primo e sulla miriade di palle gol sprecate nella gara di andata. O, più semplicemente, sulla rete in più, siglata ai rigori finali, dal Copenaghen che manda i danesi in paradiso e i bergamaschi all’inferno, scivolati all’ultimo girone del purgatorio.