Il Corriere della Sera: "L'ombra di Neymar sul Ronaldo furioso"

Il disastro sportivo che ha contraddistinto la nefasta finale di Champions di Karius e di conseguenza del Liverpool, ha riacceso i fari del mercato dei Reds sulla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Tra i profili ipotizzati dalla stampa britannica, oltre al sogno Oblak,...

Liverpool, due sogni “Italiani” per la porta dopo il flop Karius

Italia, Corriere della Sera: “Da Gigio a Balotelli, i gioielli in vetrina”

Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Roma, Defrel per Cristante”

AS in prima pagina: "Due bombe di Bale e una di Ronaldo"

Il Corriere della Sera di oggi apre le proprie pagine sportive titolando: "L'ombra di Neymar sul Ronaldo furioso". Le parole del portoghese dopo la vittoria in finale di Champions League hanno fatto esplodere la crisi col club. Cristiano vuole più soldi ed è molto irritato dalla corte del Real Madrid al campione brasiliano di proprietà del PSG. Florentino Perez gli ha risposto piccato: "Conta il club, e lui ha un contratto".

