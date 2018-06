Il Corriere della Sera: "La festa del calcio come un summit sovietico"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina criticando la giornata inaugurale del Mondiale in Russia: "La festa del calcio come un summit dell'era sovietica". Mentre quattro anni fa i brasiliani fischiarono la presidenza Dilma, ieri i russi hanno osannato Putin. Sventolio di bandiere e ovazione durante il discorso del presidente. Gli unici fischi provengono dal settore della stampa.