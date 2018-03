Il Corriere della Sera: "La Lazio vuole ripartire battendo la Dinamo Kiev"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio vuole ripartire battendo la Dinamo Kiev". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il Milan e la Juve - si legge - hanno dato schiaffi dolorosissimi:, e la Lazio ha bisogno di ripartire. L’evento è importante, l’andata degli ottavi di Europa League; l’avversario non è irresistibile ma preoccupa, la Dinamo Kiev abituata a frequentare le coppe. Il problema non è nelle gambe, ma nella testa. Dice Inzaghi: "Dal punto di vista psicologico non siamo al massimo, com’è normale dopo due partite perse in quel modo".