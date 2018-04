Il Corriere della Sera: "La Roma fa e disfa ma centra la vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Roma fa e disfa ma centra la vittoria". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. La squadra di Di Francesco doma il Genoa con Under e un'autorete (2-1). Ieri sera, ad esempio, la squadra giallorossa si è complicata la vita nel modo più assurdo contro un Genoa che, per un’ora, era sembrato disposto a fare da comparsa, con il difensore marocchino El Yamiq al debutto assoluto in serie A e una serie di scelte anche in vista di Genoa-Verona della prossima giornata, la partita che dovrebbe sigillare una salvezza che è già da tempo in tasca.