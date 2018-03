Il Corriere della Sera: "La Roma vola ma deve salvare Schick"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Roma vola ma deve salvare Schick". Poker di vittorie consecutive per la squadra di Eusebio Di Francesco, che si sta anche preparando per la clamorosa doppia sfida contro il Barcellona, ma l'attaccante ceco, pagato tantissimo in estate, risulta ancora un corpo estraneo rispetto allo spogliatoio e al campo.