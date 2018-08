Il Corriere della Sera: "Le occasioni sul mercato parallelo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da Marchisio a Yaya Touré, le occasioni sul mercato parallelo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che all'interno delle proprie pagine sportive dedica spazio al mercato degli svincolati e degli esuberi. In questo senso, Marchisio potrebbe sistemarsi in fretta (Monaco o Sporting). Restano aperte le posizioni di due attaccanti che hanno vestito la maglia della Nazionale: Borriello e Giuseppe Rossi. Poi Aquilani e, a sentire lui, Cassano. All’estero c’è libero un monumento: Yaya Touré, pallino di Mancini, scaricato da Guardiola. All’Inter, che cercava Modric, un regista potrebbe far comodo. Per adesso contatti non ce ne sono stati. Nasri, il piccolo Zidane, è libero ma sino a gennaio è squalificato per doping. E a spasso c’è pure Ben Arfa.