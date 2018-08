Il Corriere della Sera: "Milik, Pastore, Belotti e Pjaca: le 4 scommesse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analizzando il campionato di Serie A ai nastri di partenza, il Corriere della Sera identifica 4 scommesse come ad esempio Milik, Pastore, Belotti e Pjaca. Per l'attaccante del Napoli obiettivo rinascita per diventare un top, per il Flaco c'è il dubbio sul ruolo della mazzala, il granata vuole tornare se stesso, mentre Pjaca con la numero 10 cerca il riscatto rilanciando la Fiornetina.