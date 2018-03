Il Corriere della Sera: "Paletti e zero autonomia, Sabatini si è dimesso"

"Paletti e zero autonomia, Sabatini si è dimesso". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alle vicende societarie nerazzurre. Via anche Capello, all’Inter potrebbe tornare Branca - si legge all'interno delle pagine sportive. L’impero cinese si sgretola e perde due architetti della ricostruzione. Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning e gestore del mercato dell’Inter, ha presentato le dimissioni (non ancora accolte) e Fabio Capello, scelto proprio da Sabatini, ha risolto il contratto con il Jiangsu di cui non è più allenatore. Esplode così il caos in casa nerazzurra.