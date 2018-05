Il Corriere della Sera: "Riecco Abete. Coni è pronto a dare battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Riecco Abete per la Federcalcio ma il Coni è pronto a dare battaglia". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alle elezioni Figc. Non è il nome nuovo che sarebbe servito per staccarsi dal passato, ma è una figura istituzionale che conosce i segreti dei palazzi romani ed è pronto alla battaglia con l’acerrimo nemico Giovanni Malagò. La questione si è sbloccata ieri mattina in un albergo di via Veneto dopo che l’avvocato Vito Cozzoli, candidato dalla Lega Pro, aveva fatto un passo indietro. Abete, presente alla riunione, è l’uomo chiamato a sintetizzare i programmi di Dilettanti, calciatori, arbitri e della stessa Lega Pro, riuniti sotto uno slogan efficace: cambiamo direzione. «Lo abbiamo scelto all’unanimità», spiegano i protagonisti.