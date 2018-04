Il Corriere della Sera: "Roma ad Anfield Road contro i fantasmi"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la foto di Salah in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool in semifinale di Champions League: "La Roma ad Anfield Road contro i fantasmi (e contro il grande Momo)". L'ex attaccante romanista è stato eletto miglior giocatore della Premier League ed è primo nella classifica per la vittoria della Scarpa d'Oro. Sarà lui il primo pericolo nella partita che potrebbe vendicare la finale persa nel 1984.