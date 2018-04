Il Corriere della Sera su Barça-Roma: "Nainggolan come Superman"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la Champions League e con la sfdia di domani tra Barcellona e Roma: "Nainggolan come Superman". Il centrocampista giallorosso, uscito per infortunio nella sfida contro il Bologna di sabato scorso è stato convocato per l'incontro con i catalani. Non ci sarà invece Cengiz Under, ancora alle prese con l'infortunio rimediato in Nazionale contro il Montenegro.