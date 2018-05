Il Corriere della Sera su De Vrij: "L'Inter ha depositato il contratto"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina, apre in prima pagina con il caso De Vrij: "L'Inter ha depositato il contratto". Il giocatore che lascerà la Lazio a brevissimo, tra nove giorni potrebbe scendere in campo proprio contro la sua prossima squadra nello spareggio per andare in Champions League. Club e tifosi hanno preso malissimo la notizia della firma con i nerazzurri e si chiedono con quale spirito il giocatore affronterà queste ultime due giornate di campionato.