Il Corriere della Sera su Inzaghi: "Il silenzio cupo aspettando la Juve"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la Lazio titolando: "Inzaghi, il silenzio cupo aspettando la Juventus e CR7". In un momento delicato anche nel rapporto con Lotito, il tecnico laziale si avvicina ai bianconeri in un clima difficile consolandosi con Leiva e Lulic.