© foto di J.M.Colomo

Il Corriere della Sera oggi in edicola affronta anche l'argomento relativo a CR7, con il titolo: "Il paradosso di Cristiano". Il portoghese vincerà il Pallone d'Oro ma in Liga non sogna più. Fermo a quota 1 in classifica marcatori con Messi a 122. Ma il giocatore scommette: "Sarò capocannoniere".