Il Corriere della Sera sui bianconeri: "Juve punto e a capo"

© foto di Lazzerini

Archiviate le polemiche per l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, la Juventus deve tornare in campo contro la Sampdoria. Il Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive titolando: "Juve punto e a capo". Dopo le proteste c'è la voglia di ripartire. Allegri guarda oltre alla beffa contro il Real Madrid: "Un fardello da toglierci al più presto".