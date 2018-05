Il Corriere della Sera sui diritti tv: "La Lega discute e si divide"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Lega discute e si divide". Questo il titolo del Corriere della Sera sulla difficile trattativa dei diritti tv. Mediapro rimandata - si legge -. All’ora in cui suona la campanella, i presidenti concedono all’intermediario spagnolo l’esame di riparazione. Non senza urla, naturalmente, toni alti, al termine di una seduta tesissima, in mancanza di quorum, decidono di concedere ulteriori quattro giorni di fiducia al gruppo guidato da Jaume Roures. Dieci club votano a favore della risoluzione del contratto con i catalani, ma cinque si astengono (Torino, Cagliari, Udinese, Genoa, Milan) e due sono assenti. Ovvero la Lazio rappresentata dal responsabile marketing Marco Canigiani, semplice uditore, e il Chievo di Campedelli, dissoltosi al momento del voto. Morale: tutto rinviato all’assemblea convocata d’urgenza per lunedì pomeriggio.