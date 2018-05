Il Corriere della Sera sui diritti tv: "Mediapro si oppone alla risoluzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mediapro si oppone alla risoluzione. Entro lunedì prossimo serve la fideiussione". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. È stata ultimata la bozza della mail certificata che Mediapro ha inviato in risposta alla Lega di A, dopo la rottura del contratto deliberata dall’assemblea. In pratica il gruppo spagnolo respinge i presupposti giuridici della risoluzione unilaterale dell’accordo. Chiede di tenerlo in vigore e si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti. È il sunto della pec con cui Jaume Roures, presidente del colosso iberico che da intermediario indipendente si è aggiudicato i diritti tv del campionato, ha replicato alla lettera con cui Gaetano Miccichè e Giovanni Malagò hanno comunicato la fine del rapporto.