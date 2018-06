Il Corriere della Sera sul caos Spagna-Lopetegui: "Sei fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sei fuori". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'ormai ex ct della Spagna, Julen Lopetegui. La federazione ha licenziato il proprio commissario tecnico, la sua colpa: ha scelto il Real Madrid. I giocatori hanno cercato di difendere il tecnico, ma il numero 1 federale è stato irremovibile. In panchina dirottato Hierro.