Il Corriere della Sera sul Milan: "Avere Higuain e non servirlo"

© foto di J.M.Colomo

Il Corriere della Sera di oggi dedica ampio spazio al Milan titolando: "Avere Higuain e non servirlo". Il primo nodo di Rino Gattuso sarà proprio quello di trovare il modo di accentrare tatticamente l'attaccante ex Juventus. La solitudine del Pipita tra le cause della sconfitta contro il Napoli. Ma la squadra è intimorita dalla partenza: "Mazzata tremenda" ha dichiarato il tecnico milanista.