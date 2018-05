Il Corriere della Sera sull'Inter: "Spalletti alza la voce"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le pagine sportive con la conferenza stampa di ieri del tecnico dell'Inter: "Spalletti alza la voce". Il tecnico ha dichiarato: "Siamo in Champions, ora tocca alla società. Certe promesse non sono state mantenute". Poi su chi mette già i nerazzurri in corsa per il prossimo titolo: "Chi parla di scudetto se ne assuma la responsabilità, serve un altro mercato ma noi, adesso, non possiamo riscattare Rafinha e Cancelo.