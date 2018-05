Il Corriere della Sera sulla Champions: "La Lazio fallisce il match point"

© foto di Lazzerini

L'edizione del Corriere di Roma di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Lazio fallisce il match point". I biancocelesti pareggiano 2-2 contro il Crotone in Calabria e dunque rimandano la possibile qualificazione in Champions allo spareggio della prossima settimana contro l'Inter. Alla squadra di Inzaghi basterà non perdere per arrivare quarta.