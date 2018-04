Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Che disastro, tracollo clamoroso"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con l'eliminazione della Lazio dall'Europa League per mano degli austriaci del Salisburgo: "Che disastro, tracollo clamoroso". I biancocelesti prendono quattro gol in 20 minuti e vanno fuori dalla competizione dopo il 4-2 dell'Olimpico. Adesso la testa si sposta al derby di domenica con due squadre dal morale diametralmente opposto.