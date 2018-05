Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Inzaghi e Tare cambiano tutto"

© foto di Lazzerini

L'edizione di Roma del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Inzaghi e Tare cambiano tutto". Il direttore sportivo biancoceleste, in accordo con l'allenatore, è pronto a portare a Formello almeno 8 acquisti. Milan Badelj e Francesco Acerbi due dei nomi presi in considerazione anche per accrescere l'esperienza del gruppo.