Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Poker per la Champions"

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina, apre in prima pagina celebrando la Lazio e la vittoria per 4-0 in casa contro la Sampdoria: "Poker per la Champions". Due gol per tempo e i biancocelesti sbrigano la pratica blucerchiata. Simone Inzaghi alla fine del match è più che soddisfatto: "Che show".